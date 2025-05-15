МИД России: Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня

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Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишут РИА Новости.

"По инициативе турецкой стороны переговоры перенесены на вторую половину дня" - сказала Захарова на брифинге.

Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.