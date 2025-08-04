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МИД: Россия отказалась от обязательств по ракетам малой и средней дальности
Автор:Редакция news.by
Министерство иностранных дел России выпустило заявление, касающееся участия страны в соглашении о ракетах малой и средней дальности.
Как сообщается, Москва больше не считает себя связанной мораторием на развертывание таких ракет. Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на размещение ракет малой и средней дальности.
Как известно, договор на этот счет прекратил действие еще в 2019 году. Однако Россия придерживалась его условий в одностороннем порядке.
Между тем Москва продолжает сталкиваться с вызывающими опасения и попросту враждебными шагами в свою сторону. В такой ситуации России не остается ничего иного, как отменить односторонний мораторий.