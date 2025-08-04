МИД: Россия отказалась от обязательств по ракетам малой и средней дальности

Министерство иностранных дел России выпустило заявление, касающееся участия страны в соглашении о ракетах малой и средней дальности.

Как сообщается, Москва больше не считает себя связанной мораторием на развертывание таких ракет. Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на размещение ракет малой и средней дальности.

Как известно, договор на этот счет прекратил действие еще в 2019 году. Однако Россия придерживалась его условий в одностороннем порядке.