МИД Швейцарии впервые подтвердил смерть гражданина - наемника на Украине

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МИД Швейцарии впервые подтвердил смерть гражданина страны среди воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемников на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на портал Швейцарского радио и телевидения (SRF).

По его данным, ВСУ в начале 2025 года проинформировали посольство конфедерации в Киеве о смерти гражданина Швейцарии в бою. Данных об обстоятельствах его смерти, подразделении и районе расквартирования не приводятся. Отмечается, что МИД страны находится в контакте с родственниками погибшего. В швейцарской военной юстиции SRF заявили, что им ничего неизвестно о данном инциденте.

Действующее швейцарское законодательство запрещает гражданам страны становиться наемниками в армиях других государств. На родине их ждет судебное преследование и наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. По данным швейцарских СМИ, в настоящее время военная юстиция конфедерации ведет уголовное расследование в отношении 13 граждан Швейцарии, подозреваемых в наемничестве на Украине.

Согласно опубликованным 14 марта 2024 года Минобороны РФ сведениям, 30 из 57 прибывших на Украину швейцарских наемников уже были ликвидированы.