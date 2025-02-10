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МИД Швейцарии впервые подтвердил смерть гражданина - наемника на Украине
МИД Швейцарии впервые подтвердил смерть гражданина страны среди воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемников на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на портал Швейцарского радио и телевидения (SRF).
По его данным, ВСУ в начале 2025 года проинформировали посольство конфедерации в Киеве о смерти гражданина Швейцарии в бою. Данных об обстоятельствах его смерти, подразделении и районе расквартирования не приводятся. Отмечается, что МИД страны находится в контакте с родственниками погибшего. В швейцарской военной юстиции SRF заявили, что им ничего неизвестно о данном инциденте.
Действующее швейцарское законодательство запрещает гражданам страны становиться наемниками в армиях других государств. На родине их ждет судебное преследование и наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. По данным швейцарских СМИ, в настоящее время военная юстиция конфедерации ведет уголовное расследование в отношении 13 граждан Швейцарии, подозреваемых в наемничестве на Украине.
Согласно опубликованным 14 марта 2024 года Минобороны РФ сведениям, 30 из 57 прибывших на Украину швейцарских наемников уже были ликвидированы.
Всего по этим данным на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, 5 962 были уничтожены ВС РФ. Больше всего наемников при этом прибыло из Польши - из 2 960 были уничтожены 1 497. Второе место по числу прибывших и уничтоженных наемников занимает Грузия (ликвидирован 561 военный из 1 042). Из 1 113 наемников из США был уничтожен 491 человек. Также ВС РФ ликвидировали 422 из 1 005 канадских наемников и 360 из 822 наемников, прибывших из Великобритании. Из 356 французских наемников российские силы уничтожили 147. На Украине присутствуют также наемники из ФРГ, Колумбии, Хорватии и ряда других стран, в том числе африканских.