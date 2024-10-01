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МИД Турции призывает прекратить операцию Израиля
Нарушение Израилем суверенитета и территориальной целостности Ливана путем наземного нападения является попыткой незаконного вторжения, - заявили в МИД Турции. Операция ЦАХАЛ угрожает безопасности и стабильности других стран. Высока вероятность удара новой волны миграции и роста экстремизма во всем мире.
Не следует забывать, что это также затронет страны, которые предоставляют политическую и военную поддержку Израилю, отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве. Напомним, накануне ЦАХАЛ начал наземную операцию на территории Ливана.
Не прекращаются и ракетные удары. Местные СМИ публикуют статистику, с 23 сентября, первого дня израильских атак по Ливану, погибло 1 745 человек.
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