МИД Турции призывает прекратить операцию Израиля

Нарушение Израилем суверенитета и территориальной целостности Ливана путем наземного нападения является попыткой незаконного вторжения, - заявили в МИД Турции. Операция ЦАХАЛ угрожает безопасности и стабильности других стран. Высока вероятность удара новой волны миграции и роста экстремизма во всем мире.

Не следует забывать, что это также затронет страны, которые предоставляют политическую и военную поддержку Израилю, отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве. Напомним, накануне ЦАХАЛ начал наземную операцию на территории Ливана.