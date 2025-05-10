МИД Украины заявил о готовности к полному прекращению огня на 30 дней

Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи "коалиции желающих" заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня сроком как минимум на 30 дней с 12 мая. Об этом информирует РИА Новости.

Сегодня, 10 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих.

По итогам встречи глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига написал на своей странице в социальной сети Х о том, что Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника. Он также подчеркнул, что 30-дневное перемирие в случае его соблюдения сможет проложить путь к мирным переговорам.