Североатлантический альянс продолжает планомерное освоение территорий вблизи российских границ, усиливая свое военное присутствие.

Уже летом на территории Латвии и Эстонии будет развернут германо-нидерландский армейский корпус, он будет координировать операции НАТО в Балтийском регионе.

К проекту присоединились около 14 стран. Ожидается, что корпус сможет управлять силами в десятки тысяч военнослужащих.

В Берлине и Амстердаме заявляют, что развертывание корпуса направлено на "укрепление роли Европы в НАТО". Оружием и военными начиняется весь восточный фланг Альянса.

Варшава подписала первые контракты в рамках программы по милитаризации ЕС под названием SAFE. Премьер польского режима Туск заявил: "Это только начало". По его словам, к 30 мая ожидается подписание договоров на сумму свыше 20 млрд евро. Речь, в частности, идет о закупке БПЛА и 155-миллиметровых боеприпасов.