Миллионеры массово бегут из Великобритании

Каждые 45 минут из Великобритании сбегает по одному миллионеру. Издание отмечает - с тех пор как к власти в стране пришли лейбористы и объявили о новой налоговой политике, которая отпугивает инвесторов, число богачей, уехавших из Великобритании, стало рекордным.



В 2024 году королевство лишилось порядка 11 тысяч миллионеров. Это на 157 % больше чем в 2023 году. Куда бегут? Отток капиталистов в основном происходит в Арабские Эмираты, Италию или Швейцарию.