Милорад Додик не боится угроз Каллас и поедет на парад в Москву

Милорад Додик заявил, что не боится главу дипломатии ЕС и поедет на празднование 80-летия Победы в Москву. Напомним, ранее Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 Мая в Москве. И сам не планирует участвовать. Пригрозила "последствиями", но такое давление не сработало.

"Когда последний раз встречался с Владимиром Путиным, он мне сказал, что будет рад снова видеть меня 9 Мая, я ответил, что приеду. И теперь я должен бояться какой-то там из Брюсселя, которая что-то там лопочет. Когда меня один из трех главных людей в мире - Путин - спрашивает, неужели я могу его обмануть, вопреки собственному желанию не быть там, чтобы угодить ей. Да, я еду в Москву, буду там, я в этом смысле не европейский лидер".