Милорад Додик не намерен уходить с поста главы Республики Сербской

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Лидер Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик сообщил, что не будет покидать занимаемый пост и намерен провести референдум, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

В ответ на решение ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировать его мандат и провести досрочные выборы в энтитете Додик инициировал проведение референдума, на котором, по его словам, народ выразит свою волю по поводу дальнейшего исполнения им полномочий.

"Мандат мне дал народ, поэтому я прислушаюсь к нему на референдуме, который на основании решения Народной скупщины состоится в ближайший период, обо мне и о выполняемой мной функции", - сказал он журналистам после встречи с лидерами партий, входящих в правящую коалицию.