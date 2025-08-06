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Милорад Додик не намерен уходить с поста главы Республики Сербской
Лидер Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик сообщил, что не будет покидать занимаемый пост и намерен провести референдум, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
В ответ на решение ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировать его мандат и провести досрочные выборы в энтитете Додик инициировал проведение референдума, на котором, по его словам, народ выразит свою волю по поводу дальнейшего исполнения им полномочий.
"Мандат мне дал народ, поэтому я прислушаюсь к нему на референдуме, который на основании решения Народной скупщины состоится в ближайший период, обо мне и о выполняемой мной функции", - сказал он журналистам после встречи с лидерами партий, входящих в правящую коалицию.
Ранее сообщалось, что решение о прекращении полномочий Милорада Додика было принято единогласно всеми членами ЦИК. Избирком установит крайний срок подачи апелляции, после которого в течение 90 дней в Республике Сербской должны пройти досрочные выборы.