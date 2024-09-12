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"Милтон" атакует - Байден и Блинкен отказались от зарубежных поездок из-за урагана

Ураган "Милтон" пришел во Флориду. В эти минуты стихия начинает накрывать юго-восточное побережье Штатов. Несколько часов назад власти призвали срочно эвакуироваться почти 6 млн человек и ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Сети появляются яркие кадры с мощным ветром, торнадо и потемневшим небом.

В Сети появляются кадры нашествия стихии

Электричества может не быть несколько недель. Людей предупредили, что времени на эвакуацию почти не осталось. А еще местные медики предупредили американцев, что из-за подъема воды люди могут заразиться опасными инфекциями. По оценкам экспертов, высота волн на западном побережье штата может достигать 5 метров, а максимальная скорость ветра составит 270 км/ч.

Ситуация настолько информационно тревожная и избирательно выгодная, что дед Байден отложил поездки в Германию и Анголу. Об отмене зарубежных визитов заявил и госсекретарь Блинкен.

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