"Милтон" атакует - Байден и Блинкен отказались от зарубежных поездок из-за урагана

Ураган "Милтон" пришел во Флориду. В эти минуты стихия начинает накрывать юго-восточное побережье Штатов. Несколько часов назад власти призвали срочно эвакуироваться почти 6 млн человек и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Электричества может не быть несколько недель. Людей предупредили, что времени на эвакуацию почти не осталось. А еще местные медики предупредили американцев, что из-за подъема воды люди могут заразиться опасными инфекциями. По оценкам экспертов, высота волн на западном побережье штата может достигать 5 метров, а максимальная скорость ветра составит 270 км/ч.