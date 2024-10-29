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Министр финансов Германии назвал причину своей отставки

Уволенный накануне по требованию Шольца министр финансов так просто сдаваться не намерен. Он явно решил подпортить и без того не самый лучший имидж канцлера.

Как сообщают СМИ, Линднер изложил свою версию конфликта с Шольцем. Экс-министр утверждает, что канцлер дал ему задание выделить Украине 3 млрд евро, но министр заявил, что это невозможно из-за сложной финансовой ситуации в стране. В свою очередь главный финансист предложил Шольцу отправить ракеты Taurus Киеву, на что получил категорический отказ и весть об отставке.

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