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Министр МВД и глава службы госбезопасности Абхазии вышли к митингующим для переговоров
Глава МВД Киут Роберт и глава Службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия вышли для проведения переговоров с протестующими у здания парламента республики, пишет ТАСС.
После нескольких попыток демонтажа ворот представители оппозиции прошли за ограждение и вышли на площадь у здания парламента. Для переговоров с протестующими вышли министр внутренних дел и глава службы госбезопасности республики.
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