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Министр МВД и глава службы госбезопасности Абхазии вышли к митингующим для переговоров

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Фото: ТАСС

Глава МВД Киут Роберт и глава Службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия вышли для проведения переговоров с протестующими у здания парламента республики, пишет ТАСС.

После нескольких попыток демонтажа ворот представители оппозиции прошли за ограждение и вышли на площадь у здания парламента. Для переговоров с протестующими вышли министр внутренних дел и глава службы госбезопасности республики.

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