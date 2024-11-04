Министр МВД и глава службы госбезопасности Абхазии вышли к митингующим для переговоров

Глава МВД Киут Роберт и глава Службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия вышли для проведения переговоров с протестующими у здания парламента республики, пишет ТАСС .

После нескольких попыток демонтажа ворот представители оппозиции прошли за ограждение и вышли на площадь у здания парламента. Для переговоров с протестующими вышли министр внутренних дел и глава службы госбезопасности республики.