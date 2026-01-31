Министр обороны Ирана: Армия страны приведена в полную боевую готовность

Министр обороны Ирана заявил, что армия страны приведена в полную боевую готовность. Военные приготовления, которые ведут США, не остаются без внимания со стороны официального Тегерана.

Американцы продолжают перебрасывать на Ближний Восток авиацию. 31 января сюда вылетели несколько заправщиков и самолетов радиоэлектронной борьбы. Неподалеку от берегов Ирана находятся корабли, которые Трамп назвал "прекрасной могучей эскадрой". В состав этого соединения входят авианосец "Авраам Линкольн", который считается крупнейшим на планете, а также несколько вспомогательных кораблей.