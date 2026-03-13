Министр обороны Латвии анонсировал проведение "саммита дронов" 27 мая

Латвия готовится к проведению целой серии дроновых учений. Министр обороны анонсировал несколько комплексных тестов беспилотников и систем противодействия им в рамках миссии НАТО.



27 мая должен состояться "саммит дронов", на него прибудут военные эксперты и высокопоставленные представители стран - участниц альянса. За день на военном полигоне "Селия" пройдут испытания беспилотников. Министр указал, что этот полигон стал официальной испытательной площадкой НАТО.