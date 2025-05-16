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Министр обороны Украины подтвердил планы обменяться с Россией документами по прекращению огня
Украина и Россия обменяются документами с модальностями прекращения огня. Об этом сообщил журналистам глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров, пишет ТАСС.
Ранее в украинских СМИ появилась видеозапись общения Умерова с журналистами по итогам контактов в Стамбуле, однако она была неполной, из-за чего не было ясно, о чем он говорил. Из опубликованной агентством Укринформ полной записи видно, что он отвечал на вопрос о планах по прекращению огня.
"Все модальности обсуждались, - сказал он, отвечая на вопрос о том, поднимался ли вопрос о времени начала и сроках возможного прекращения огня. - Сейчас наши коллеги обменяются документами, и потом мы вас проинформируем".
Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам состоявшейся встречи заявил, что стороны договорились представить "свое видение возможного будущего прекращения огня".