Министр обороны Украины подтвердил планы обменяться с Россией документами по прекращению огня

Украина и Россия обменяются документами с модальностями прекращения огня. Об этом сообщил журналистам глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров, пишет ТАСС.

Ранее в украинских СМИ появилась видеозапись общения Умерова с журналистами по итогам контактов в Стамбуле, однако она была неполной, из-за чего не было ясно, о чем он говорил. Из опубликованной агентством Укринформ полной записи видно, что он отвечал на вопрос о планах по прекращению огня.

"Все модальности обсуждались, - сказал он, отвечая на вопрос о том, поднимался ли вопрос о времени начала и сроках возможного прекращения огня. - Сейчас наши коллеги обменяются документами, и потом мы вас проинформируем".