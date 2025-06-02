Минкоммерции Китая: США нарушили соглашение, достигнутое в Женеве

США нарушили соглашение, достигнутое на переговорах в Женеве, и это вредит законным правам и интересам Пекина. Вашингтон дополнительно ввел некоторые дискриминационные ограничительные меры в отношении Китая.

В Министерстве коммерции КНР уточнили: эти меры включают обнародование руководства по контролю за экспортом чипов для искусственного интеллекта, прекращение продаж в Китай программного обеспечения для проектирования чипов, а также объявление об отзыве виз у китайских студентов.

"Если США продолжат действовать таким образом и наносить ущерб интересам Китая, Пекин примет решительные меры для защиты своих законных прав", - подчеркнули в Минкоммерции КНР.