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Минкоммерции Китая: США нарушили соглашение, достигнутое в Женеве
США нарушили соглашение, достигнутое на переговорах в Женеве, и это вредит законным правам и интересам Пекина. Вашингтон дополнительно ввел некоторые дискриминационные ограничительные меры в отношении Китая.
В Министерстве коммерции КНР уточнили: эти меры включают обнародование руководства по контролю за экспортом чипов для искусственного интеллекта, прекращение продаж в Китай программного обеспечения для проектирования чипов, а также объявление об отзыве виз у китайских студентов.
"Если США продолжат действовать таким образом и наносить ущерб интересам Китая, Пекин примет решительные меры для защиты своих законных прав", - подчеркнули в Минкоммерции КНР.
Фото Global Look Press