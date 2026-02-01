3.75 BYN
Минобороны Латвии подтвердило смерть артиллериста вооруженных сил Канады
Автор:Редакция news.by
Минобороны Латвии официально подтвердило смерть артиллериста вооруженных сил Канады. Он выполнял служебные обязанности в рамках операции "Решимость" в составе многонациональной бригады НАТО.
Обстоятельства гибели расследует военная полиция Канады совместно с латвийскими полицейскими. Официальные лица скупы на подробности, но поспешили заявить, что "угрозы безопасности для других военнослужащих нет".
Известно, что это уже не первый случай смерти канадского военного в Латвии. В сентябре 2025 года на территории республики было найдено тело офицера Джорджа Хола, который до этого считался пропавшим без вести.