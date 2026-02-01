Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Минобороны Латвии подтвердило смерть артиллериста вооруженных сил Канады

Минобороны Латвии официально подтвердило смерть артиллериста вооруженных сил Канады. Он выполнял служебные обязанности в рамках операции "Решимость" в составе многонациональной бригады НАТО.

В Латвии обнаружен мертвым канадский военный из миссии НАТО

Обстоятельства гибели расследует военная полиция Канады совместно с латвийскими полицейскими. Официальные лица скупы на подробности, но поспешили заявить, что "угрозы безопасности для других военнослужащих нет".

Известно, что это уже не первый случай смерти канадского военного в Латвии. В сентябре 2025 года на территории республики было найдено тело офицера Джорджа Хола, который до этого считался пропавшим без вести.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

военныеНАТОЛатвия