Минобороны Латвии подтвердило смерть артиллериста вооруженных сил Канады

Обстоятельства гибели расследует военная полиция Канады совместно с латвийскими полицейскими. Официальные лица скупы на подробности, но поспешили заявить, что "угрозы безопасности для других военнослужащих нет".

Известно, что это уже не первый случай смерти канадского военного в Латвии. В сентябре 2025 года на территории республики было найдено тело офицера Джорджа Хола, который до этого считался пропавшим без вести.