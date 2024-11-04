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Минобороны: Над территорией России были сбиты 2 крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны: Над территорией России были сбиты 2 крылатые ракеты Storm Shadow

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что были сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении российского оборонного ведомства отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за минувшие сутки сбили две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.

Также говорится, что сбиты 6 реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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