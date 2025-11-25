3.70 BYN
Минобороны Польши: Страна продолжит перевооружаться и в 2026 году
Автор:Редакция news.by
Польша продолжит вооружаться независимо от ситуации в Украине, заявило польское Минобороны. Это подтверждает и военный бюджет на 2026 год.
Варшава намерена израсходовать на военные нужды 46 млрд долларов (4,7 % от ВВП). Значительную часть нового оружия планируют закупить в Южной Корее. Сумма контрактов превышает 20 млрд. Поляки ожидают получить под свои закупки кредиты от Сеула, однако постоянно растущий госдолг правительство Польши, похоже, мало тревожит.