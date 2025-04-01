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Минобороны РФ: Киев атакует российские энергообъекты, несмотря на договоренности
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Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомства, за прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры.
"Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России", - говорится в сообщении.