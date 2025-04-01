Минобороны РФ: Киев атакует российские энергообъекты, несмотря на договоренности

Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России", - говорится в сообщении.