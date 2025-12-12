Если на границе России и Украины произойдет радиационная катастрофа, то опасные вещества попадут на существенную часть Европы и самой Украины. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России.

Так Алексей Ртищев прокомментировал на брифинге компьютерную модель взрыва "грязной бомбы", которую смоделировала СБУ, а также данные о 68 потерянных в Украине радиоактивных источниках.

Алексей Ртищев, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России:

"По прогнозу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в подобной ситуации загрязнение якобы затронуло бы только территорию Российской Федерации. Вместе с тем с большей долей вероятности произошел бы другой сценарий, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС, и радиоактивные вещества распространились бы на значительную часть Украины и Европы с учетом среднегодовой розы ветров".

Ртищев также отметил, что бывший глава офиса Зеленского Ермак сыграл особую роль в операции по ввозу в Украину через Польшу и Румынию отработанного ядерного топлива без ведома МАГАТЭ. В связи с этим в ведомстве обратили внимание на "риски создания "грязной бомбы" с последующим ее применением под чужим флагом".

Минобороны России продолжает изучать материалы, полученные в ходе СВО, о нарушениях странами Запада и Украиной положений конвенций о запрещении химического и биологического оружия, а также международных договоров в сфере ядерной безопасности.