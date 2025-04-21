Минобороны России: в воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов

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Детонация боеприпасов произошла в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области России. Идет ликвидация возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"22 апреля сего года в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС", - сказали в ведомстве.

В Минобороны России также сообщили, что пострадавших при возгорании в воинской части, предварительно, нет. Причиной ЧП стало нарушение требований безопасности.

По поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия, виновных привлекут к ответственности.