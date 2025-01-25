Минобороны Украины заявило, что за отказ проходить военную подготовку будут отчислять с места учебы

Отказ пригодных по здоровью студентов-мужчин от прохождения практической части базовой военной подготовки будет основанием для исключения из того или иного учебного учреждения, пишет ТАСС.

Базовая военная подготовка вводится в Украине с сентября. Заявлялось, что эта система заменит срочную службу в армии. Программа базовой военной подготовки будет состоять из теоретического и практического курсов. Теорию, которая будет преподаваться непосредственно в учебных заведениях, обязаны прослушать все студенты, независимо от пола и состояния здоровья. Практический курс обязателен для всех студентов-мужчин, признанных пригодными по состоянию здоровья. Он будет проводиться в учебных центрах ВСУ. После него студенты получат военно-учетную специальность и принесут присягу.

"Отказ соискателя образования мужского пола, признанного пригодным к военной службе, от прохождения практической части базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения", - говорится в сообщении на сайте украинского оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что девушки также смогут пройти практический курс военной подготовки. Это будет на добровольной основе, однако им необходимо встать на учет в военкомате. Ведомство отмечает, что введение базовой военной подготовки не предусматривает мобилизацию до 25 лет. "В то же время юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет могут присоединиться к службе в Силах обороны на контрактной основе", - говорится в сообщении.

Нижний предел мобилизационного возраста в Украине сейчас составляет 25 лет. Однако к службе по контракту на добровольной основе можно привлекать мужчин с 18 лет. Как отмечают местные эксперты, введение практики базовой военной подготовки позволит властям обходить ограничения по возрасту призыва. Вместо принудительной мобилизации достаточно будет получить "добровольное" согласие, поскольку мужчина уже считается обученным военному делу и принес присягу, а после этого отправить в армию.