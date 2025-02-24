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Минспорта РФ: Российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2028 с флагом и гимном
Российские спортсмены выступят на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе с флагом и гимном. Об этом заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в эфире телеканала "Матч ТВ", сообщает ТАСС.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля.
"На кону участие наших спортсменов в зимних Олимпийских играх, - сказал Дегтярев. - Там у нас послабления уже у конькобежцев, фигуристов. Ведем работу и с лыжниками, и с федерацией биатлона. Не буду говорить, с кем мы общаемся. Это большие начальники. Мировой спорт без нас теряет зрелищность. Идет курс на послабление ограничений для "зимников", и на полных порах готовимся к Олимпийским играм 2028 года. Думаю, там все будет у нас хорошо, там будем в полном составе и с флагом, и с гимном".
"В полном составе (на зимней Олимпиаде-2026 - прим. ред.) будет сложно, практически невозможно из-за потерянного времени. Но максимально возможное количество атлетов туда поедут, мы делаем для этого все возможное", - добавил Дегтярев.
В марте 2023 Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать к турнирам российских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта. На Олимпиаде в Париже выступили 15 российских спортсменов.