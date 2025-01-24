Минтруда: С 1 февраля пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет будут увеличены

С 1 февраля увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

С 1 февраля по 31 июля 2025 года размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет на первого ребенка составит 861,42 белорусский рубль (+83,61 рубля), на второго и последующих детей - 984,48 рубля (+95,56 рублей), на ребенка-инвалида - 1107,54 рублей (+107,5 рублей). В пресс-службе отметили, что размеры пособия выросли на 10,8 %.