Минус 1 млн человек за 20 лет: как Болгария стала самым провальным примером евроинтеграции

Фото: РИА Новости

Болгария в составе Евросоюза почти 20 лет. И главным достижением при этом стала потеря более 1 млн жителей. Отчего бегут болгары и чем для них обернулась евроинтеграция, рассказали в "Понятной политике".

В 2007 году Болгария радостно вступила в Европейский союз. Райские сады, суперэкономика и евробратство, правда, так и не состоялись. Болгария долгое время продолжает оставаться одной из самых бедных стран Евросоюза. За чертой бедности живет каждый пятый.

Пламен Пасков, политолог (Болгария):

"Разгром Болгарии был осуществлен. Таким образом, все перешло в правоверные руки западных иностранных инвесторов: от промышленности, розничной торговли до сферы услуг, телекоммуникации и энергогенерации. Естественно, возникла гигантская безработица, люди нищали".

Индустриальная жемчужина соцблока - так про Болгарию говорили еще в 1980-х. Там была развитая промышленность: болгарские лифты, первые ЭВМ "Правец", местные станки закупала Германия, а винтовки "Арсенал" ценились по всему миру.

Скриншот с сайта медиаплатформы "Миртесен"

1990-е годы Болгария прожила сложно: уже тогда ощущалось отсутствие СССР. Но в начале 2000-х страна встала на тропу евроинтеграции. Ушлые акулы капитализма решили добить и распилить то, что еще оставалось в некогда беззаботной республике.

Скриншот с сайта "Аргументы и Факты"

При вступлении, Евросоюз имеет жесткие условия. Одно из них - разделение рынка продуктов. И вот уже знаменитые болгарские перцы и помидоры стали итальянскими и испанскими.

Те же квоты коснулись и цветочной индустрии: болгарской розы больше не было, на ее место пришли голландские цветы. Причина такого провала на традиционных рынках для Болгарии проста - Италия, Испания, Германия платили своим фермерам дотации - это до 40 % стоимости. В такой ситуации местные аграрии просто не выдерживали конкуренции.

Если говорить простым языком, евроинтеграция - это когда "большая пятерка": Германия, Франция, Испания, Италия и ранее Великобритания - получали для своих производителей доступ на новый рынок и фактически поглощали его.

Скриншот с сайта "Аргументы и Факты"

Пока ЕС набивает карманы, ее окраина - Болгария - столкнулась с невиданной бедностью. Средняя зарплата в стране составляет около 1 тыс. евро. И это при европейских же ценах. В 2025 году в Болгарии за чертой бедности находились 800 тыс. пенсионеров, при том что их в стране чуть более 2 млн.

По словам болгарского социолога Живко Георгиева, евроинтеграция не оправдала ожиданий болгар. Ведь на самом деле вступление в Евросоюз никоим образом не решает проблемы страны. Сейчас в Болгарии один из самых высоких показателей бедности в ЕС, стремительно сокращается процент молодежи в стране. 74 % болгар возрастом от 14 до 29 лет задумываются об эмиграции. На переезд в другие страны молодое население побуждает именно низкий уровень жизни на родине.

Болгарию называют наиболее провальным образцом евроинтеграции: бедность, коррупция, отток населения. Куда ни глянь везде проблемы. Доходы населения, инвестиции, инновации - болгары уже давно плетутся в хвосте европейских рейтингов.

Скриншот с сайта "Российской газеты"