Мир на грани: стрелки "Часов Судного дня" показывают 85 секунд до полуночи

Страны наращивают военные запасы рекордными темпами, а глава МАГАТЭ делает тревожные предупреждения.

Человечество бьет рекорды. Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в прошлом году военные расходы составили рекордные 2 трлн 890 млрд долларов. Милитаризация перестала быть временной мерой: бюджеты на "оборонку" растут 11-й год подряд, поглощая уже 2,5 % мирового ВВП. Это самый высокий уровень нагрузки на глобальную экономику со времен кризиса 2009 года. Он стал частью новой реальности, в которой гонка вооружений превращается в главный тренд XXI века.

Анатолий Торкунов, ректор МГИМО МИД России: "Конфронтационная волна, захлестнувшая мировую политику, диктует необходимость переосмысления и отказа от инерционных сценариев в пользу проактивных. Мы видим, как внешние игроки усиливают свое присутствие в военно-политическом прессинге в самых разных частях нашего пространства".

Тройка тяжеловесов остается неизменной, концентрируя в своих руках более половины всех мировых затрат (51 %). Крупнейшими военными бюджетами остаются США, Китай и Россия. При этом расходы США сократились, поскольку в течение года не было утверждено новой финансовой военной помощи Украине.



Однако колоссальные бюджеты не гарантируют стабильности на рынках. Американский ВПК анализирует последствия конфликта в Иране без всякого восторга. Только за март акции оборонных гигантов США упали в среднем на 8–10 %. Это разительно контрастирует с началом украинского кризиса, когда котировки взлетели на 15 % в ожидании сверхприбылей.

Анализ ситуации показывает опасный парадокс: милитаризация перестала быть делом исключительно оборонных ведомств. Немецкие автоконцерны Mercedes и Volkswagen теперь будут выпускать оружие и боеприпасы - информируют СМИ. А промышленный гигант Schaeffler, чьи подшипники и трансмиссии десятилетиями обеспечивали плавность хода гражданских авто, сегодня диверсифицирует портфель в сторону фронта. Компания уже производит двигатели для беспилотников, бортовые системы для бронетехники и компоненты для военной авиации. Причем спрос уже превышает предложение, на некоторых заводах добавили третью смену.

Пока казначеи подсчитывают триллионы, дипломаты фиксируют крах прежних систем безопасности. Глава МАГАТЭ Гросси выступил с тревожным предупреждением. По его мнению, риск ядерной катастрофы сейчас как никогда высок и может поспорить с тем, который существовал в годы холодной войны.

Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии:

"Указывать на какую-либо страну и говорить, что страна А или страна Б - самая опасная страна в мире, я считаю неуместным. Я думаю, уместнее сказать, что мы все должны соблюдать Договор о нераспространении. Мы должны работать над миром с меньшим количеством ядерного оружия. Мы должны соблюдать международное право при любых обстоятельствах. Все это очень важные вопросы, которые, конечно же, абсолютно необходимы для рассмотрения следующим генеральным секретарем".

Генеральный секретарь ООН Гутерриш призвал мировых лидеров срочно начать ядерное разоружение, пока не стало слишком поздно.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

"Впервые за десятилетия количество ядерных боеголовок растет. Ядерные испытания снова стали предметом обсуждения. Некоторые правительства открыто рассматривают возможность приобретения этого ужасного оружия. Неужели мы забыли, что ядерную войну нельзя выиграть и ее нельзя вести? Неужели мы забыли, что единственная причина, по которой мир не рухнул в пропасть, заключалась в том, что лидеры объединились и сказали: "Хватит!".