Мир замер: срок ультиматума Трампа Ирану истекает
Трамп в ближайшие часы планирует "уничтожить" великую цивилизацию. Об этом он заявил пару часов назад в ответ на отказ Ирана принять американский ультиматум. При этом Белый дом сообщил, что США не рассматривают возможность применения ядерного оружия.
Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по 8 мостам в исламской республике, которые, по утверждению военных, использовались в том числе для транспортировки оружия и военной техники.
До истечения ультиматума Дональда Трампа остаются считанные часы. И это самое темное время перед рассветом: каким он будет в Иране? Неизвестно. Крайний срок, установленный хозяином Белого дома для достижения сделки, 20:00 по местному времени, 3 ночи по минскому и 3:30 по времени Тегерана. Ормузский пролив все еще закрыт. Мир стоит на грани.
США требуют от персов открыть Ормузский пролив и прекратить удары по странам-соседкам. В случае неисполнения этого требования Вашингтон обещает полное уничтожение гражданской инфраструктуры исламской республики.
Информационная война идет об руку с реальной. В западных эфирах градус риторики повышается с каждым часом, подталкивая аудиторию к мысли, что альтернативы почти не осталось. СМИ внушают американцам, что уничтожение инфраструктуры Ирана - это необходимость.
Карлос Хименес, член Палаты представителей конгресса США: "Я поддерживаю действия президента. Иран подобен раковой опухоли. Иногда лечение рака болезненно, но раковую опухоль нужно искоренить. А раковая опухоль - это Иран".
Джек Кин, генерал армии США в отставке: "Я бы хотел, чтобы мы бомбили Иран еще 2-3 недели, чтобы мы смогли выполнить все наши поставленные цели и затем попытаться заключить сделку с иранцами".
Особое внимание приковано к острову Харк. Это ключевой пункт нефтяного экспорта Ирана. Расположенные на нем терминалы могут отгружать около полутора миллионов баррелей сырой нефти в день. Удары по нему уже начались, но пока, как утверждают американцы, не затрагивали энергетическую инфраструктуру.
Джей Ди Вэнс, вице-президент США:
"Насколько я понимаю, после разговоров с Питом и генералом Кейном, мы собирались нанести удары по некоторым военным целям на острове Харк. Я думаю, мы это сделали. Срок, установленный президентом, был соблюден нами и всеми остальными. И он очень четко сказал, что мы не будем наносить удары по энергетическим и инфраструктурным целям, пока иранцы либо не представят предложение, которое мы сможем поддержать, либо не представят его вовсе. Но он дал им время, поэтому я не думаю, что новости на острове Харк свидетельствуют об изменении стратегии или каких-либо изменениях со стороны президента Соединенных Штатов".
Тегеран дает понять, что не согласится на ультиматум под угрозой "уничтожения цивилизации". Иранцы тысячами собираются на мостах и у самых крупных электростанций страны. Они готовятся стать живым щитом в случае, если Соединенные Штаты решат реализовать угрозы своих лидеров. Это не митинг, это молчаливый сигнал: страна готова встретить угрозу лицом к лицу.
Что будет дальше? Эксперты предполагают сразу несколько возможных сценариев: наземная операция, удар по АЭС "Бушер", смена режима. США неоднократно заявляли о планах разрушить энергетическую инфраструктуру. Но еще после первых подобных угроз Иран в ответ заявил о том, что готов устроить в Персидском заливе масштабный блэкаут.
Руслан Сафаров, политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве России: "Вообще, эта война- это очень такая серьезная история, потому что во многом сейчас стоит на кону могущество Соединенных Штатов на ближайшее столетие. Вот если они конвенциональными силами не сумеют с Ираном сладить, а что-то подсказывает, что пока это не получается, это очень большие риски для американской финансово-экономической модели".
До истечения ультиматума остаются часы. На мостах - люди. В штабах - военные. В столицах - дипломаты. И никто достоверно не знает, что принесет следующий рассвет.