Мирошник заявил о нелегитимности Зеленского на переговорах в Стамбуле

"Сейчас то, что начинаются переговоры с украинской делегацией, - это никак не легитимизирует Зеленского. Вести диалог, искать варианты выхода можно, подписывать формальные документы - нельзя. Должен быть оговорен сейчас момент, кто будет легитимным с точки зрения международного права руководителем Украины, который подпишет договор, если или когда он будет достигнут", - сказал он.