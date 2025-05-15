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Мирошник заявил о нелегитимности Зеленского на переговорах в Стамбуле
Переговоры России с украинской делегацией в Стамбуле никак не легитимизируют Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом сообщает ТАСС.
"Сейчас то, что начинаются переговоры с украинской делегацией, - это никак не легитимизирует Зеленского. Вести диалог, искать варианты выхода можно, подписывать формальные документы - нельзя. Должен быть оговорен сейчас момент, кто будет легитимным с точки зрения международного права руководителем Украины, который подпишет договор, если или когда он будет достигнут", - сказал он.