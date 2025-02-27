Киев согласился на новые условия сделки с США после отказа Вашингтона от своего требования возместить 500 млрд долларов. Как сообщает Financial Times, соглашение могут подписать уже завтра.

Близится день Х, когда Зеленский придет на ковер к Трампу и распишется в том, чтобы лишить украинский народ того, чем его одарила матушка-природа. Хозяин Белого дома подтвердил, что для подписания соглашения по природным ресурсам Украины в Вашингтон Зеленский прибудет в пятницу.

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Дональд Трамп, президент США:

"Я слышал, что он приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И он хотел бы подписать сделку вместе со мной. Я думаю, американцы (даже если посмотреть на опросы) очень довольны, потому что, вы знаете, Байден разбрасывался деньгами, как ватой на ярмарке. И это очень важное дело. Послушайте, это может быть сделка на триллион долларов, может быть и больше. Но речь идет о редкоземельных металлах и других вещах. Мы потратили 350 млрд долларов. Европа получает свои деньги обратно, потому что они потратили их в виде кредита, а мы просто отдали их. Мы хотим вернуть эти деньги".

Известно, что "природная сделка" претерпела изменения. Если раньше из опубликованного проекта документа следовало, что "незалежная" будет направлять 50 % доходов, полученных от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов страны, пока общий объем средств не достигнет 500 млрд долларов, причем в специальный фонд, на 100 % контролируемый США, то теперь, как сообщает The Financial Times, "эти условия, которые украинские чиновники назвали неприемлемыми, были удалены из нового проекта".

Стоит отметить, что финальная версия соглашения все еще не содержит упоминаний о гарантиях безопасности с американской стороны. Но Трамп поддержал идею разместить миротворцев Франции и Великобритании в Украине. Вот и создается иллюзия, что Киев меняет доходы на воевод от кукловодов. В стороне не остаются европейцы, которые сместили свой фокус внимания с "нам надо занять стул за столом переговоров" на "нам тоже нужны редкоземельные металлы Украины".

Евросоюз сделал Украине альтернативное американскому предложение о соглашении по добыче украинских редкоземельных металлов. И как уточняет Politico, ЕС предлагает Киеву свой "беспроигрышный вариант".

"Европейский союз был создан для того, чтобы испортить жизнь Соединенным Штатам, такова его цель. Они хорошо справились с этой задачей. Но теперь я президент", - подытожил Дональд Трамп.

Чудеса метаморфоз и смены обуви в воздухе продемонстрировал бывший британский премьер. Борис Джонсон нахваливает соглашение о ресурсах между США и Украиной, хотя еще на днях был категорически против.

24.02.2025

Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании:

"Если говорить о реальности, которую предлагают американцы, знаете, у меня достаточно сердца, чтобы сказать, что я не могу это принять. Это афера про минеральные ресурсы".

26.02.2025

Борис Джонсон:

"Американо-украинская сделка по ресурсам превосходна, критики совершенно неправы. Украинская сторона провела трудные и эффективные переговоры, это результат, который устраивает обе стороны".

А вот Президент Колумбии в оценке грядущей сделки предельно ясен и однозначен.

Украинцы воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость! Петро Густаво, президент Колумбии.