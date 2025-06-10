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Мировые политики и Александр Овечкин пополнили базу украинского "Миротворца"

Украинский сайт "Миротворец" пополнился фамилиями сразу трех высокопоставленных фигур: премьера Словакии Фицо, президента Бразилии Лулы да Силвы и главы Республики Сербской Милорада Додика.

Фицо обвиняют в "распространении кремлевской пропаганды", Лулу - в том, что "отрицает право Украины на сопротивление", а Додика - в "покушении на территориальную целостность Украины".

Почти одновременно в базу добавили и российского хоккеиста Александра Овечкина. Поводом стало его участие в международных турнирах, как утверждается, для "отбеливания репутации России" и "оправдания СВО" за границей.

Ранее в "Миротворец" попал Владимир Мединский: его семье и ему лично после этого стали поступать угрозы от украинских националистов.

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