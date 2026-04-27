Мировые военные расходы в 2025 году превысили 2,8 трлн долларов
Автор:Редакция news.by
Планета вооружается рекордными темпами: глобальные военные расходы в 2025 году превысили 2,8 трлн долларов.
По докладу Стокгольмского института исследования проблем мира, оборонные бюджеты увеличиваются 11-й год подряд - в 2025-м рост составил почти 3 %. Более половины приходится на "большую тройку" - США, Китай и Россию.
При этом отмечается, что американские затраты сократились на фоне прекращения выделения средств на поддержку Украины. В Европе же, напротив, увеличились сразу на 14 %. Среди лидеров - Германия. Берлин впервые за 40 лет преодолел планку в 2 % ВВП на нужды армии. Останавливаться не намерен: в планах Бундесвера - довести расходы на вооружение до 3,5 % к 2029 году.