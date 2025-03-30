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Митинги против политики Трампа прошли в США, досталось и Маску
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В США недовольные политикой Дональда Трампа вышли на протест. Митинги прошли в Вашингтоне, Чикаго, Нью-Йорке и других городах.
Как отмечает Рейтер, протесты предоставили противникам Трампа возможность массово продемонстрировать свое недовольство в ответ на указы американского президента. Это и вопросы борьбы с нелегальной миграцией, и сокращение госрасходов, и введение пошлин.
Протестующие несли плакаты и с осуждением союзника Трампа Илона Маска. Всего было анонсировано 1 200 митингов по всей стране, а также в Канаде и Мексике. С протестами выступили и сотни американцев, проживающих в Европе.