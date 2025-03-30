Митинги против политики Трампа прошли в США, досталось и Маску

В США недовольные политикой Дональда Трампа вышли на протест. Митинги прошли в Вашингтоне, Чикаго, Нью-Йорке и других городах.

Как отмечает Рейтер, протесты предоставили противникам Трампа возможность массово продемонстрировать свое недовольство в ответ на указы американского президента. Это и вопросы борьбы с нелегальной миграцией, и сокращение госрасходов, и введение пошлин.