Многотысячный митинг оппозиционных партий проходит в Молдове

Многотысячный митинг оппозиции проходит в Молдове. После отстранения от участия в скорых парламентских выборах противников Майи Санду, в стране спешно создаются новые оппозиционные структуры. Их представители устроили сегодня своеобразный смотр сил в Кишиневе: тысячи, а может даже десятки тысяч людей прошли центральными улицами города к правительственным зданиям.



Полиция мешала активистам съезжаться в столицу, известно также о многочисленных задержаниях.



Тем не менее митинг получился впечатляющим: выборы в парламент 28 сентября точно не обещают Майе Санду безмятежного триумфа.