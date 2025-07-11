Молдаване митингуют против сноса памятника советским военным

Жители населенного пункта Кагул (Молдова) устроили митинг против сноса памятника советским воинам - танка Т-34, который был установлен в память освободителей города от немецко-фашистских захватчиков, пишет РИА Новости и ссылается на местный телеканал "Канал 5".

По словам одного из гражданских активистов, это не просто снос памятника, а попытка стереть память о подвиге тех, кто сражался за освобождение Молдовы. "Недопустимо приравнивать советский строй к фашизму, как это делают сегодня представители власти и сторонники правящей в стране партии "Действие и солидарность". Мы обязаны защищать историческую правду и память о героях", - сказал он.