Молдавского блогера удерживали в аэропорту Кишинева

Тотальный контроль над псевдосвободой мнений и очередной пример той самой демократии. Путь молдавского блогера Габриэла Кэлина домой осложнился очередным задержанием, на этот раз в аэропорту Кишинева. У контент-мейкера, который участвовал в пресс-конференции Александра Лукашенко, а после встречался с представителями прессы и блогерского сообщества Брестской области, сотрудники пограничной полиции забрали паспорт для "дополнительной проверки".

Сейчас блогера уже отпустили домой. По словам мужчины, его обыскали по полной программе. Габриэл отметил, что в Молдове людей так тщательно проверяют, только если их занесли в какую-то специальную базу "неугодных" правительству стран. Напомним, ранее на свою территорию Кэлина не пропустили польские пограничники. Блогер ехал на рейсовом автобусе "Брест–Варшава", но поляки заявили ему, что не пустят в ЕС, и он должен искать другие пути.