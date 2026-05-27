"Молдавскую государственность нужно сохранить" - о чем говорили Додон и Лукашенко

Председатель Партии социалистов Молдовы Игорь Додон встретился с Александром Лукашенко. Разговор, по его словам, был эмоциональным и откровенным. Обсуждали двусторонние отношения, падение товарооборота в два раза, риск втягивания Молдовы в войну и милитаризацию Европы. Главный посыл белорусского лидера, который поразил Додона: нужно сохранить молдавскую государственность - вопреки курсу нынешнего президента Майи Санду, выступающей за объединение с Румынией. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Встреча началась с теплых воспоминаний. Додон признался, что всегда хотел брать пример с Лукашенко. Знакомство Додона с белорусским лидером произошло в 2017 году в Бишкеке на саммите ЕврАзЭС. С тех пор, по словам молдавского политика, у них сложились хорошие дружеские отношения.

Главной на встрече стала позиция Лукашенко по вопросу существования Молдовы как государства. "Нынешний президент Молдовы выступает за ликвидацию молдавской государственности, за объединение с Румынией. Поэтому основной посыл Лукашенко в том, что молдавскую государственность нужно сохранить", - заявил Додон.

Он успокоил белорусского лидера: большинство граждан Молдовы категорически против ликвидации страны.

Также среди тем разговора прозвучал вопрос о двусторонних отношениях Беларуси и Молдовы. Оба политика сошлись в мнении, что лучший период отношений пришелся на 2018-2019 годы, когда товарооборот достигал 260 млн долларов. Сейчас он упал в два раза - до 115-120 млн. "Впервые за 35 лет независимости нынешний парламент, который контролирует Майя Санду, отказался учреждать группу дружбы между нашими странами. Такого никогда не было. Поэтому нам приходится дорабатывать на уровне оппозиции", - посетовал Игорь Додон.

Особую тревогу у молдавского политика вызывает ситуация вокруг Украины и провокационные действия Киева. "Мы видим декларации Зеленского про Беларусь, фортификации на Приднестровском участке. Наверное, кому-то выгодно расширить эту войну. Это самый опасный сценарий ближайших месяцев", - предупредил Додон.

Молдова - нейтральная страна, но при нынешнем режиме активно используется Западом как тыл для ВСУ. "Европейский Союз настаивает на увеличении военного бюджета Молдовы. За последние несколько лет бюджет Минобороны вырос в три раза. Мы категорически против. У нас другие приоритеты - экономика, сельское хозяйство, социалка. Нас не должны использовать как пушечное мясо. Мы считаем, что Молдова, как нейтральная сторона, не должна участвовать в каких-то военных действиях", - подчеркнул он.

Комментируя курс на милитаризацию Европы, Игорь Додон назвал его ошибочным. "Экономика трещит по швам из-за антироссийских санкций. Промышленность падает в Германии. Огромные проблемы с миграцией. И на фоне этого они готовы триллион евро направить на перевооружение? Нынешнее руководство ЕС этого не понимает. Чтобы отвлечь людей от проблем, они говорят о войне. Это не выход", - заявил политик.

Единственный шанс на выживание для Европы, по его мнению, - договориться о гарантиях в системе безопасности с Россией, Беларусью и странами СНГ. "Безопасность и экономика энергоресурсов. Если это не сделают нынешние руководители ЕС, сделают следующие, которые придут через несколько лет", - уверен Додон.