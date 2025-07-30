Внешний долг Молдовы достиг исторического рекорда. На конец июня 2025 года он составил почти 4,7 млрд долларов, что на 32,5 % больше, чем в июне прошлого года.

Как отмечают эксперты, за 30 лет после провозглашения независимости все правительства Молдовы накопили такой же объем внешнего долга, как нынешние власти за последние четыре года. Благодаря Санду и ее свите страна оказалась в кредитном рабстве. Только в прошлом месяце правительство получило внешних займов на сумму 340 млн долларов.