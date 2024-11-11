ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Молдова переходит в режим экономии

Молдова на пороге энергокризиса. Власти умышленно бездействуют - люди вынуждены переходить в режим жесткой экономии. Из-за неуплаченных долгов Кишинева, которые накопила проамериканская администрация Санду, "Газпром" с 1 января прекратит поставки газа.

Как уточнили в компании, решение принято из-за очередного отказа молдавской стороны урегулировать задолженность. При этом в Кишиневе делают вид, что никакого долга нет. Премьер страны заявил: "Не буду признавать никаких долгов".

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы призывает граждан с 1 января не пользоваться лифтами и эскалаторами в часы пик. Власти распорядились сократить освещение зданий. Эксперты уверены, что это только самое начало натовского сценария по втягиванию Молдовы в конфликт с Россией.

Молдова

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все