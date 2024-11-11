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Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта
Правительство Молдавии выступает за мирное урегулирование приднестровского вопроса, утверждается в заявлении Бюро по реинтеграции республики, выпущенном в ответ на сообщение Службы внешней разведки (СВР) России. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее в понедельник в СВР заявили. что президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье. В ведомстве также отметили, что никто не может гарантировать, что Санду, заявившая о необходимости разработки плана военной операции по установлению контроля над Приднестровьем, не попытается развязать реальную войну в регионе. В администрации Санду в понедельник опровергли информацию о подготовке Кишиневом военной операции в Приднестровье.
"Официальный Кишинев остается приверженным своей позиции по урегулированию приднестровского конфликта исключительно мирным путем, через переговоры, без ущерба для стабильности в стране и регионе", - в распространенном для СМИ сообщении бюро по реинтеграции. В заявлении также подчеркивается, что руководство Молдавии готово продолжать диалог с партнерами для снижения рисков и минимизации последствий для населения и экономики региона.
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