Моравецкого вызвали на допрос в прокуратуру по делу о нарушениях при организации выборов

Окружная прокуратура в Варшаве вызвала экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого на слушание 27 февраля по делу о нарушениях при организации выборов. Об этом пишет агентство PAP со ссылкой на информацию пресс-секретаря прокуратуры Петра Скибу.

В середине января в Сейм поступило ходатайство о лишении Моравецкого иммунитета в связи с делом о нарушениях при организации выборов. Прокуратура обвиняет его в превышении полномочий премьер-министра при подготовке и проведении президентских выборов в 2020 году.

Как сообщает ТАСС, 23 января Моравецкий отказался от иммунитета, который полагался ему как депутату Сейма. Он подтвердил, что намерен прийти на допрос, хотя считает действия прокуратуры незаконными.

Весной 2020 года - во время продолжающейся пандемии COVID-19 - в то время глава польского правительства поручил Poczta Polska принять необходимые меры для подготовки и проведения президентских выборов, которые в связи с распространением коронавируса должны были состояться по почте (так называемые выборы в конвертах). В конечном итоге выборы состоялись не 10 мая, а 28 июня, и голосование проходило на избирательных участках.

Ранее Окружной административный суд в Варшаве постановил, что решение премьер-министра Моравецкого, обязывающее Poczta Polska подготовить президентские выборы путем голосования по почте, грубо нарушает закон.