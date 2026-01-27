Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Мощный оползень разрушает целый город в итальянской Сицилии

Из-за непогоды в итальянской Сицилии рушится целый город. Эвакуированы 1,5 тыс. человек.

Жилые кварталы смел со склона мощный оползень. В опасности находятся все здания в 150 м от пропасти. Местные службы пока не сообщали о пострадавших и погибших. Оползень уже распространился на 4 км и продолжает расширяться. Неделю назад на острове был разрушительный потоп из-за шторма "Гарри".

В Сицилии, Сардинии и Калабрии действует режим чрезвычайной ситуации.

