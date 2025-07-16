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Мощный шторм обрушился на Нью-Йорк

На Нью-Йорк обрушился мощный шторм. Из-за непогоды в городе случился транспортный коллапс - часть станций метро затопило, в результате чего движение было нарушено. Также были перекрыты несколько дорог.

Во время грозы одна из молний ударила по зданию Всемирного торгового центра.

Непогода также затронула штаты Нью-Джерси и Пенсильвания. В обоих объявили чрезвычайное положение. Из-за разгула стихии погибли 2 человека.

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