Мощный взрыв на заводе в Небраске привел к гибели 3 человек

Мощный взрыв произошел на заводе в американской Небраске, погибли 3 человека. Причины трагического инцидента выясняются.



Предприятие занималось производством биотоплива, а также выполняло заказы оборонного ведомства страны. Сильный пожар, который вспыхнул после взрыва, привел к выбросу в атмосферу токсичного дыма.



Жителям рекомендовано не покидать своих домов. На месте техногенной катастрофы работают пожарные и спасатели, в небе барражируют вертолеты: масштаб аварии пока оценить затруднительно: никакой информации на этот счет власти не предоставляют.