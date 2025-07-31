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Мощный взрыв на заводе в Небраске привел к гибели 3 человек
Автор:Редакция news.by
Мощный взрыв произошел на заводе в американской Небраске, погибли 3 человека. Причины трагического инцидента выясняются.
Предприятие занималось производством биотоплива, а также выполняло заказы оборонного ведомства страны. Сильный пожар, который вспыхнул после взрыва, привел к выбросу в атмосферу токсичного дыма.
Жителям рекомендовано не покидать своих домов. На месте техногенной катастрофы работают пожарные и спасатели, в небе барражируют вертолеты: масштаб аварии пока оценить затруднительно: никакой информации на этот счет власти не предоставляют.