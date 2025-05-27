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Мощный взрыв прогремел на химическом предприятии в Китае
Мощный взрыв прогремел на химическом предприятии в Китаеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1494e79-d2e4-419a-ad06-8518d8042e6d/conversions/eda9835f-76d5-4965-961e-39b38620c503-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1494e79-d2e4-419a-ad06-8518d8042e6d/conversions/eda9835f-76d5-4965-961e-39b38620c503-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1494e79-d2e4-419a-ad06-8518d8042e6d/conversions/eda9835f-76d5-4965-961e-39b38620c503-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1494e79-d2e4-419a-ad06-8518d8042e6d/conversions/eda9835f-76d5-4965-961e-39b38620c503-xl-___webp_1920.webp 1920w
5 человек погибли в результате взрыва на химическом заводе в городе Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Синьхуа.
По данным местных властей, еще 6 человек числятся пропавшими без вести.
Также известно о 19 пострадавших, сообщают китайские СМИ.
Ранее в городском бюро по чрезвычайным ситуациям заявили о проведении работ по ликвидации последствий взрыва. На месте работают пожарные, медики и специалисты по охране труда. Всего задействовано более 230 пожарных. Причина инцидента устанавливается.