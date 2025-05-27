Мощный взрыв прогремел на химическом предприятии в Китае

5 человек погибли в результате взрыва на химическом заводе в городе Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным местных властей, еще 6 человек числятся пропавшими без вести.

Также известно о 19 пострадавших, сообщают китайские СМИ.