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Мощный взрыв прогремел на химическом предприятии в Китае

Мощный взрыв прогремел на химическом предприятии в Китае

5 человек погибли в результате взрыва на химическом заводе в городе Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным местных властей, еще 6 человек числятся пропавшими без вести.

Также известно о 19 пострадавших, сообщают китайские СМИ.

Ранее в городском бюро по чрезвычайным ситуациям заявили о проведении работ по ликвидации последствий взрыва. На месте работают пожарные, медики и специалисты по охране труда. Всего задействовано более 230 пожарных. Причина инцидента устанавливается.

взрывКитайпроисшествие