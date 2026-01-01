Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Москва подключит Вашингтон к расследованию БПЛА-атак Украины на резиденцию президента РФ

Россия передаст США доказательства БПЛА-атак Украины резиденции президента Путина.

Специальная экспертиза одного из сбитых дронов доказала, что конечной целью атаки украинских беспилотников 29 декабря был именно этот стратегический объект в Новгородской области.

Представителям российских спецслужб удалось извлечь из блока навигационной системы одного из украинских летательных аппаратов загруженный файл с полетным заданием. Ранее начальник зенитных ракетных войск ВКС России заявил, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.

