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Муравский: Власти Молдовы загнали страну в тарифный и кредитный капкан
Власти Молдовы загнали страну в тарифный и кредитный капкан. Об этом заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
Политик отмечает, что россказни Кишинева об эффективных вливаниях в экономику за счет кредитных денег не выдерживают критики, поскольку в действительности тарифы взлетели, население не в состоянии платить по счетам, уровень абсолютной бедности и крайней нищеты вырос, увеличивается отток трудоспособного населения.
Год за годом по всем макроэкономическим прогнозам Молдова ухудшает свои позиции, тяжелые времена переживает сельское хозяйство и бизнес, растет инфляция. При этом индексация пенсий и рост зарплат ее не покрывает, отмечает Александр Муравский.