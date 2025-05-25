Муравский: Власти Молдовы загнали страну в тарифный и кредитный капкан

Власти Молдовы загнали страну в тарифный и кредитный капкан. Об этом заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.

Политик отмечает, что россказни Кишинева об эффективных вливаниях в экономику за счет кредитных денег не выдерживают критики, поскольку в действительности тарифы взлетели, население не в состоянии платить по счетам, уровень абсолютной бедности и крайней нищеты вырос, увеличивается отток трудоспособного населения.