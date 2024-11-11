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Мужчина напал с ножом на прохожих в Берлине, пострадали несколько человек
Предположительно, психически больной мужчина напал с ножом на прохожих в Берлине, пострадали несколько человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.
По информации издания, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Инцидент произошел в столичном районе Шарлоттенбург. Мужчина действовал без разбора. Нескольким прохожим удалось скрутить злоумышленника и удерживать его, пока не приехала полиция.
Сотрудники правоохранительных органов увели подозреваемого. В материале издания отмечается, что речь не идет о теракте или преступлении. По предварительным данным, мужчина психически нездоров.
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