ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Мужчина напал с ножом на прохожих в Берлине, пострадали несколько человек

Мужчина напал с ножом на прохожих в Берлине, пострадали несколько человек

Предположительно, психически больной мужчина напал с ножом на прохожих в Берлине, пострадали несколько человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

По информации издания, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Инцидент произошел в столичном районе Шарлоттенбург. Мужчина действовал без разбора. Нескольким прохожим удалось скрутить злоумышленника и удерживать его, пока не приехала полиция.

Сотрудники правоохранительных органов увели подозреваемого. В материале издания отмечается, что речь не идет о теракте или преступлении. По предварительным данным, мужчина психически нездоров.

Германия

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все