Предположительно, психически больной мужчина напал с ножом на прохожих в Берлине, пострадали несколько человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

По информации издания, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Инцидент произошел в столичном районе Шарлоттенбург. Мужчина действовал без разбора. Нескольким прохожим удалось скрутить злоумышленника и удерживать его, пока не приехала полиция.