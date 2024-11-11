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Мужчина открыл стрельбу в кафе в Черногории
Мужчина открыл стрельбу в кафе черногорском Цетине, есть погибшие и раненые, сообщает РИА Новости.
В управлении полиции МВД Черногории заявили, что подозреваемый убил и ранил несколько человек, после чего скрылся.
Полиция призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и сохранять бдительность. Отмечается, что все силы правопорядка привлечены к поискам нападавшего. Ведомство подчеркивает, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности".
По данным местных СМИ, погибли семь человек, включая двоих детей, однако официального подтверждения этому пока нет.
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