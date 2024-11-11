Мужчина открыл стрельбу в кафе в Черногории

Мужчина открыл стрельбу в кафе черногорском Цетине, есть погибшие и раненые, сообщает РИА Новости.

В управлении полиции МВД Черногории заявили, что подозреваемый убил и ранил несколько человек, после чего скрылся.

Полиция призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и сохранять бдительность. Отмечается, что все силы правопорядка привлечены к поискам нападавшего. Ведомство подчеркивает, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности".