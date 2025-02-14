Возмутительный инцидент в британской столице. Мужчина поджег Коран у посольства Турции в Лондоне. СМИ узнали, что таким образом он протестовал против политики президента Эрдогана, которая, по словам злоумышленника, "превращает страну в базу радикальных исламистов". Акт сожжения Корана прервал прохожий. Он затушил писание, а затем избил протестующего и даже попытался зарезать. Поджигателя увезли в больницу, а неравнодушный гражданин угодил в полицию.